Luca Pellegrini: “La squadra si è rinforzata, sono arrivati grandi campioni. Sarà bello sfidare il Barcellona”

Queste le sue parole in una diretta Twitch dei canali ufficiali bianconeri: “Mi sento bene, va tutto bene. C’è questo tempo un po’ nuvoloso, ma meglio allenarsi così”.

Luca Pellegrini esterno della Juventus, ha parlato delle sue sensazioni in queste prime settimane di ritiro.

Come sta la squadra: “Ci stiamo riprendendo ora un po’ tra sonno e varie cose, riprendiamo la forma fisica. Oggi abbiamo due allenamenti intensi, ma dobbiamo cercare di non sforzarci troppo. Negli allenamenti è importante vedere, evitare il più possibile i sovraccarichi”.

Quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione: “Certamente ho pensato a migliorare in generale. C’è sempre spazio per poterlo fare. Guardo comunque giorno dopo giorno, alla fine vedremo che cosa è stato costruito”.