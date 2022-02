Luca Moro: “Scamacca è fortissimo. Sassuolo? Non lo conosco bene, per ora ci gioco a FIFA”

Luca Moro, attaccante che sta facendo cose straordinarie nel Catania, in Serie C, e acquistato a gennaio dal Sassuolo per la prossima stagione, ha parlato a Cronache di Spogliatoio, dove ha ammesso di non conoscere ancora bene la realtà neroverde.

Queste le sue parole: “Personalmente non conosco nessuno dei calciatori, ma guardo i video di Scamacca, è davvero forte. La qualità del gioco è diversa, così come il tipo di palloni che ti arrivano e che devi dare. Non ne arrivano molti sporchi come qui in C, dove sono metà alti e metà rasoterra. In A ci sono molti passaggi rasoterra: si fa gioco, specie al Sassuolo. Mi incuriosisce il VAR: i contatti saranno diversi. In Serie C non c’è, quindi se cadi dopo un contatto che tu percepisci come grande, ma non visibile a occhio nudo, nessuno fischia. In Serie A, invece, devi stare attento a come ti muovi sia in attacco che in difesa, devi essere furbo. Non vedo l’ora di affrontare Ibra e la difesa dell’Inter”.

Con il Sassuolo ci gioca a FIFA: “Ci gioco in quelle sere in cui mi ritrovo da solo a casa. Lo scorso anno, quando ero alla SPAL, ho avuto per la prima volta il mio avatar nel gioco. Luca Moro, overall 62. Non avevo l’immagine ma la giocabilità era realistica, avevano fatto un bel lavoro”.