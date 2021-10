Luca Moro impressiona in Serie C. Dieci gol in dieci gare con il Catania

Dopo Lorenzo Lucca, la Serie C scopre un nuovo grande talento. Stiamo parlando di Luca Moro, attaccante del Catania. Non cambia la regione, la Sicilia. Cambia la città. Ma non cambia la sostanza, i gol. Luca Moro, ha raggiunto già doppia cifra con gli etnei: 10 gol in 10 giornate disputate.

Una doppietta nella travolgente vittoria del Catania sul Monterosi Tuscia, ha dimostrato tutte le qualità del giovane bomber. Il giovane è un classe 2001, di proprietà del Padova, che lo ha girato in prestito in Sicilia. Moro non sembra risentire minimamente, come tutto il Catania, tra l’altro, del problema societario del club etneo, con la messa in mora fatta dai giocatori alla società per il mancato pagamento degli stipendi.

Su Moro ci sono gli occhi di tanti club di Serie B. Ma il Padova, qualora dovesse ottenere la agognata promozione in B, difficilmente lo lascerà partire subito e soprattutto per una cifra bassa. Soprattutto se le medie di Moro continuano ad essere queste. Una media di un gol a partita, in Serie C, 20 anni, è un qualcosa di super, contando poi che è alla sua prima stagione tra i professionisti.

Moro è un attaccante d’aria di rigore, abile di testa, con un buono spunto veloce e discreto tiro. Un ottimo finalizzatore che ha un grande fiuto del gol. Il Catania è in zona playoff, grazie ai suoi gol, il Padova magari lo rimpiange per questa stagione, ma sogna in grande in vista del futuro.

Foto: Twitter Catania