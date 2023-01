Gotti: “Zurkowski starà ai box per una ventina di giorni. Holm? oggi faremo una valutazione”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Il mister ha affrontato diversi temi, tra cui anche le condizioni dei suoi giocatori: “Ci saranno degli assenti: Nzola, Ekdal, Zurkowski, Bastoni, assenti certi. Abbiamo l’infermeria abbastanza piena di altre piccole cose, oggi faremo una valutazione soprattutto per Holm e poi partiamo. Dragowski ha anticipato parecchio i tempi e quindi questo recupero è da gestire con un dosaggio di grande cautela. Due giorni di carico di fila non li regge, quindi ha bisogno di un recupero profondo dopo la partita”. Successivamente Gotti ha aggiunto: “Non c’è una risposta vera, i ragazzi hanno caratteristiche diverse e vengono da esperienze diverse. Sono arrivati diversi giovani, Zurkowski che era il più pronto e che conosce meglio la Serie A starà ai box per una ventina di giorni e ritarda il suo inserimento. La mia modalità è quella della goccia, del piccolo contributo ogni giorno, sia per atteggiamento che per condivisione delle idee. Non amo che arrivi un calciatore che entri in campo senza sapere nulla, mi piace una squadra integrata e che faccia ciò che deve insieme”.

Foto: Spezia Instagram