LUCA GAGLIANO: RADICI SARDE, GOL ALLA JUVE E UNA NOTTE DA SOGNO

Quella di ieri tra Cagliari e Juventus, è stata la partita di Luca Gagliano. La copertina, se l’è presa lui, un sardo doc classe 2000 che ha realizzato un gol contro i campioni d’Italia. Una vita passata con la maglia rossoblù: a soli 14 anni è entrato a far parte delle giovanili del club. Poi la crescita, gli anni che passano e la prima convocazione in prima squadra, quest’anno, contro la Lazio. Ieri sera, infine, la serata perfetta: Gagliano gioca titolare contro la Juventus e realizza il gol dell’1-0 per i suoi.

Attaccante mancino, Gagliano è un giocatore che ha il gol nel sangue. Specialista nel gioco aereo grazie all’ottima struttura muscolare e agli ottimi tempi del suo stacco, il classe 2000 è in rampa di lancio. Zenga ha deciso di dargli fiducia e il ragazzo non si è fatto per nulla intimorire, dimostrando che quanto di buono aveva fatto vedere in Primavera non era un semplice fuoco di paglia.

Un altro talento “sardo” doc dunque, si affaccia alla serie A. Chissà che la prossima stagione, non possa essere per lui quella della svolta definitiva, per un futuro tutto da scrivere, dopo una notte da sogno.

FOTO: Goal.com