L’UAF si appella a FIFA e UEFA: “Escludere ogni squadra russa dai tornei internazionali”

L’invasione della Russia in Ucraina entra di riflesso anche nel calcio. Infatti, la UAF, la federazione calcistica dell’Ucraina ha chiesto alla FIFA e alla UEFA di escludere la Russia, intesa sia come Nazionale che come squadre di club, da qualsiasi competizione calcistica internazionale. Di seguito la nota del Comitato Esecutivo UAF: “Il Comitato Esecutivo UAF ha deciso di rivolgersi ufficialmente alle principali autorità calcistiche del mondo e dell’Europa. Data l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina, il Comitato Esecutivo dell’UAF ha deciso:

inviare alla FIFA e alla UEFA appropriati appelli che vietino la partecipazione di squadre nazionali e club della Russia a partecipare a qualsiasi competizione internazionale sotto l’egida della FIFA e della UEFA;

inviare al più presto un ricorso alla UEFA in merito alla decisione di cambiare città e paese della finale di UEFA Champions League della stagione 2021/2022 e della Supercoppa UEFA-2023″.

Foto: Sito Federcalcio ucraina