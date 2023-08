Lozano, sempre più PSV: accordo di massima

Hirving Lozano vicino all’addio al Napoli. Il club campano ha trovato l’accordo per la cessione dell’esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le visite mediche con il PSV.

Lozano tornerà quindi al PSV, club da dove era stato poi ingaggiato dal Napoli. Operazione da 15 milioni, accordo sull’ingaggio, Dopo l’arrivo di Lindstrom, che sta svolgendo le visite mediche, il Napoli aveva bisogno di una uscita e trovare una soluzione per il messicano.

Foto: Instagram Lozano