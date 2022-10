Lozano-Raspadori: il Napoli è avanti 2-0 all’intervallo

Ua partita che potrebbe davvero proiettare il Napoli verso il primo posto nel proprio girone. Gli uomini di Spalletti si giocano tanto nella sfida contro l’Ajax ed infatti partono subito propositivi. Passano solo quattro minuti e la formazione partenopea passa già in vantaggio grazie a Hirving Lozano. Tutto nasce dall’estro del polacco Piotr Zielinski che mette un cross lungo e teso verso lo stesso Lozano che stacca, di testa e da pochi metri, insacca il pallone battendo il portiere olandese Pasveer. Quella di Lozano, inoltre, è la terza rete più veloce del Napoli in Champions (al primo posto c’è quella di Zielinski contro il Feyenoord, nel 2017, dopo due minuti, mentre al secondo posto quella di Milik contro il Genk, nel 2019, dopo tre minuti). I lancieri però non si perdono d’animo e cinque minuti più tardi cercano di rendersi pericolosi con Bergwijn che, dopo aver saltato egregiamente due difensori, calcia dal limite dell’area trovando però un attento Meret. Una timida reazione, anche perché al quarto d’ora i padroni di casa raddoppiano con Jack Raspadori che controlla l’ottimo passaggio rasoterra di Kvaratskhelia e conclude all’incrocio di sinistra dopo aver colpito il palo interno. Termina dunque sul parziale di 2-0 la sfida tra il Napoli e i lancieri. Finisse così, gli azzurri di Spalletti andrebbero a +6 sul Liverpool, con i reds impegnati questa sera in Scozia, sul campo dei Rangers.

Foto: twitter Napoli