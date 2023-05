Lozano: “Quando c’era Gattuso ero disperato. Non mi teneva in consiederazione. Ora vorrei restare a Napoli a lungo”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato a TUDN, tv messicana, dove si è espresso sul passato in azzurro e sul futuro.

Queste le sue parole: “Quando è arrivato Gattuso a Napoli per me è stato molto difficile. Con Ancelotti avevo trovato tantissimo spazio, con Gattuso no. Perché in quel momento non giocavo e non mi teneva in considerazione. Molte volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo, ho continuato a pensare all’obiettivo e grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso. Con mister Spalletti ho avuto le mie chance e ho dimostrato il mio valore. Sia l’anno scorso che quest’anno. La vittoria dello scudetto è storica, sono il primo messicano a vincere uno scudetto in Italia. Sono orgoglioso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui”.

Foto: twitter uff. Champions