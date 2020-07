Lozano-Napoli: a Parma la grande chance per il messicano

É il momento di Hirving Lozano. Con i problemi fisici di Dries Mertens rimediati nel corso della sfida con l’Udinese e la squalifica di Milik, si aprono le porte della titolarità per il messicano in vista della gara di questa sera al Tardini, contro il Parma. L’ex Psv sarà al centro dell’attacco partenopeo: un ruolo che non aveva tanto esaltato le sue caratteristiche sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti. Lozano, infatti, ama partire dall’esterno e puntare l’avversario con scatti fulminanti e con il dribbling. Di necessità, virtù. Perchè non ha senso rischiare Mertens in una gara che, stando alla situazione del Napoli, conta poco o nulla in termini di classica. Gli azzurri disputeranno le ultime quattro sfide di campionato prima dell’importante sfida con il Barcellona, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Per Lozano sará fondamentale l’apporto degli esterni offensivi e delle mezze ali, che con i loro movimenti, potranno mandare in porta il classe 1995. Nella prima stagione all’ombra del Vesuvio, Lozano ha realizzato cinque reti in 30 presenze, timbrando il cartellino quattro volte in campionato ed una volta in ambito continentale, nel match contro il Salisburgo. Il pomeriggio di Parma può essere una chance enorme per El Chucky.