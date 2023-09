Lozano: “Ho scritto una storia e lasciato una bella eredità in Serie A”

“È stato un percorso molto complicato con tante cose belle e alcune non così belle. Sono arrivato a Napoli con Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi perché poi lo hanno allontanato. E’ arrivato Gattuso ed è stato complicato”. In una lunga intervista ai microfoni di ESPN, il Hirving Lozano ha ripercorso così le tappe più importanti della sua esperienza al Napoli: “Noi messicani cerchiamo di lottare e lavorare per ottenere spazio, io non stavo giocando e mi hanno dato l’opportunità di farlo, ma spaccando pietre e lavorando il doppio perché si accorgessero di me. Alla fine è stato molto bello vincere lo scudetto, che nessun messicano è riuscito a vincere. Sono stato il primo messicano a segnare un gol in Serie A e sono il messicano con più gol in Italia: sono orgoglioso, ho scritto una storia in Serie A e lasciato una bella eredità”.

Foto: Instagram Lozano