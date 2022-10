Lozano: “Fatte grandi cose in Champions, ma ora pensiamo a blindare il primo posto in campionato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Hirving Lozano, ha così parlato del momento eccellente del suo Napoli:“Abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, ci sentiamo bene, stiamo facendo grandi cose ma ora pensiamo a blindare il primo posto in campionato. Sono andati via tanti giocatori forti ma ne sono arrivati altri ugualmente forti, giovani e di talento che si sono subito inseriti bene. Obiettivi? Pensiamo gara dopo gara, vogliamo solo dare il massimo. Spalletti è molto importante ha creato un gruppo unito, è un grande allenatore e se siamo così uniti è grazie a lui. Prepara le partite nel migliore dei modi, ci darà ancora una grande mano. La rosa è profonda e lui considera tutti e ognuno ci tiene a fare bene e a dare il cento per cento. Rigori? Mi sono proposto anche io, al momento ce ne sono altri che li tirano bene. Ma arriverà anche la mia occasione e saprò farmi trovare pronto. Mondiale? La prima gara sarà contro la Polonia di Zielinski, sarà bello affrontarci e spero ci sarà anche Simeone con l’Argentina. I nuovi mi hanno tutti impressionato e sono davvero bravi. Cosa dico ai tifosi? Di sostenerci sempre, spero che andrà tutto bene e vogliamo sempre il loro supporto”.

Foto: Twitter Napoli