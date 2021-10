Lozano: “E’ stata dura pensare che avrei rischiato di lasciare la mia famiglia dopo l’infortunio”

Hirving Lozano, intervistato da ESPN, è tornato a parlare del grave infortunio rimediato ad agosto con il Messico: “Fu una lesione forte, grazie a Dio non ho avuto cose peggiori. Un po’ più a destra o sinistra e potevo restare paralizzato o perdere l’occhio perché si aprì tutto, ho ancora la cicatrice. Fu un grande spavento. Per me fu un colpo molto duro pensando alla mia famiglia e che potevo lasciare mia moglie ed i miei figli”.

FOTO: Twitter Napoli