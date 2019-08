Lozano e il Napoli: diritti d’immagine presto ok, i retroscena di un matrimonio (quasi) annunciato

Hirving Lozano e il Napoli: questione di (poco) tempo. Il vertice napoletano alla presenza di Mino Raiola, e con la partecipazione di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, ha ormai permesso di mettere tutte le basi per il trasferimento del talento messicano in maglia azzurra. Nelle ultime due settimane Lozano ha detto no a qualsiasi tipo di proposta che gli si è presentata proprio perché ha messo il Napoli in cima ai suoi desideri. Tra l’altro nei mesi scorsi aveva visitato in modo blindato la città: forse erano i giorni in cui avevano attribuito Trippier e signora al Napoli e noi ci eravamo permessi di parlare di uno scambio di persona. Esiste da tempo l’accordo con il PSV per una cifra molto vicina ai 45 milioni, c’è l’accordo sull’ingaggio (tra i 4 e i 4,5 a stagione), il primo giro d’orizzonte sui diritti d’immagine ha fatto capire che non esisteranno grossi problemi per sbloccare la situazione. Bisognerà lavorarci ancora un po’, quel minimo necessario per indirizzare Lozano in zona Ancelotti.

Foto: ESPN