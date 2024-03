Lozano: “Difficoltà del Napoli? La squadra c’è, hanno giocatori importanti e arriveranno sicuramente tra le prime quattro”

Hirving Lozano, attaccante del PSV Eindhoven trasferitosi dal Napoli la scorsa estate, ha parlato delle difficoltà incontrate in questa stagione dalla squadra partenopea ai taccuini di Mola TV. Questo il suo pronostico sulle possibilità Champions degli azzurri in vista del rush finale di campionato:

Come lo vede il Napoli?

“La squadra c’è, hanno giocatori importanti e penso arriveranno sicuramente tra le prime quattro.”

Perché le cose in questa stagione non hanno funzionato a Napoli?

“Non lo so… Avevano fatto tante cose non giuste all’inizio del campionato e quello era il risultato. Avevano detto di voler abbassare gli stipendi, ma la verità è che non ho visto tante cose positive per la squadra. Questo è uno dei piccoli problemi.”

Chi sente ancora di quello spogliatoio?

“Ho ancora degli amici, con i quali mi sento quasi tutti i giorni. E tra i calciatori dico Simeone, Olivera, Rrahmani…”

