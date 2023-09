Con l’arrivo a Napoli di Lindstrom, era inevitabile cercare una soluzione in uscita per Hirving Lozano, che mai ha rispettato le premesse con cui era arrivato anni fa. Per lui in queste ultime ore si è concretizzato il ritorno al PSV Eindhoven: il calciatore messicano è già atterrato in Olanda.

Foto: Instagram Lozano