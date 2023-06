Low: “Ritiro? Assolutamente no. Ho avuto offerte, ma faccio qualcosa solo se sono convinto al 100%”

Joaquin Low, ex CT della Germania, è quasi due anni fermo, dopo gli Europei giocati nel 2021, quando salutà la panchina della Nazionale tedesca.

Il tedesco ha parlato alla Bild, smentendo le ipotesi di ritiro che erano circolate.

Queste le sue parole: “Ritiro? Assolutamente no. Vero sono fermo da quasi due anni, ma era importante per me prendere le distanze. Ho alcuni piani e idee in mente. Ci sono state alcune offerte, ma faccio qualcosa solo se sono convinto al 100% e posso identificare dove posso fare la differenza”.

Foto: twitter Germania