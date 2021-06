Low: “Dobbiamo essere più concreti per battere il Portogallo”

Joachim Low, ct della Germania, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo: “Dobbiamo essere più pungenti là davanti se vogliamo battere una squadra come il Portogallo, proseguendo il nostro cammino a Euro 2020. Abbiamo un’ambizione e una determinazione esemplari, sappiamo che nonostante la sconfitta con la Francia possiamo ribaltare tutto e cambiare la situazione. Serve però essere più concreti quando attacchiamo, solo così saremo in grado di vincere domani e nelle prossime partite”.

Cosa farete per fermare Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes?

“CR7 fa sempre la differenza, anche Bruno Fernandes è un calciatore che sta facendo molto bene. Noi però siamo un collettivo ben affiatato, in cui il giocatore più importante è il gruppo. Siamo pronti”.