Löw allontana la panchina del Bayern Monaco: “Ci sono diverse ragioni perché questo non avverrà. Non siamo interessati a vicenda”

Non è un mistero che ha fine stagione le strade tra il tecnico Thomas Tuchel ed il Bayern Monaco si separeranno. E’ dunque partito il consueto toto-allenatore, con diversi nomi altisonanti accostati a ripetizione alla panchina dei bavaresi. Tra questi c’è anche quello di Joachim Löw, ex Ct della Germania campione del mondo nel 2014, che si è così espresso ai taccuini di Sport Bild sul suo prossimo futuro: “Panchina Bayern Monaco? Ci sono diverse ragioni perché questo non avverrà. Probabilmente non sono interessati a me come allenatore e nemmeno io avrei alcun interesse verso il Bayern. Ho lavorato a lungo in Germania…”

Foto: Twitter OptaFranz