Lovric su Lucca: “È un giocatore moderno. Sarà sicuramente una carriera importante”

Il centrocampista dell’Udinese, Sandi Lovric è intervenuto a Radio Serie A, tornando sul pareggio di Firenze ma non solo: “Sono contento, l’ho detto anche dopo la partita. C’è un po’ di rabbia per non aver vinto, ma dobbiamo continuare a lavorare così. Meglio gol o assist? Tutti e due. Entrambi possono aiutare la squadra, è chiaro che quando segni c’è un’emozione diversa. Per un centrocampista fare gol non capita spesso quanto a un attaccante. Però anche l’assist è una bella emozione. Il mio idolo è Modric, come persona e come calciatore. Cerco sempre di imparare anche da altri giocatori in Italia: due esempi possono essere Barella e Mkhitaryan, che giocano da mezze ali”.

Infine, su Lucca: “È un giocatore moderno, alto, un attaccante che vede la porta. Può crescere, vedo che dà sempre il massimo in allenamento: questa è la strada giusta per fare una carriera importante che sono sicuro farà. La mentalità deve essere quella di migliorarsi ogni giorno, ha già fatto qualche gol quest’anno e io, da compagno, cerco sempre qualcosa in più da lui, così come lui da me. È giusto così”.

Foto: Instagram Lucca