Lovric: “Sarà una partita molto difficile. Davis e Lucca coppia d’attacco? Faranno bene”

Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese che prenderà parte alla sfida di questo pomeriggio contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Il Cagliari è sicuramente molto difficile da affrontare. Sappiamo che hanno qualità. Sanno essere molto pericolosi in contropiede e sanno difendere compatti. Sarà una partita molto difficile. Dobbiamo giocare in avanti, con coraggio e sicuramente sarà difficile però ogni partita in Serie A lo è. Dobbiamo essere attivi, creare e provarci. Davis e Lucca coppia d’attacco? Sono sicuro faranno bene”.

Foto: Instagram Udinese