Lovric risponde al rigore di Lukaku: 1-1 all’intervallo tra Inter e Udinese

Si è appena chiusa la prima frazione di gioco a San Siro: 1-1 tra Inter e Udinese. Partono meglio i nerazzurri di Simone Inzaghi che con il passare dei minuti si fanno sempre più pericolosi, fino al calcio di rigore per il fallo di Walace su Dumfries dopo un rimpallo con protagonisti lo stesso Lukaku e Becao. Inizialmente l’arbitro Dionisi non aveva ritenuto esistenti gli estremi del rigore, poi ha corretto la sua decisione al VAR. E servono due rigori a Romelu Lukaku per tornare a segnare in Serie A. Infatti, il 90 nerazzurro si era fatto ipnotizzare da Silvestri, ma l’esecuzione è stata fatta ripetere per l’entrata anticipata dei difensori bianconeri. Alla seconda occasione, niente da fare per Silvestri. L’Inter continua a condurre la gara, ma quando sembrava pronta a tornare negli spogliatoi in vantaggio di un gol, ecco il pareggio dell’Udinese con Sandi Lovric, bravo a finalizzare la ripartenza friulana. Termina così 1-1 il primo tempo di Inter-Udinese.

Foto: Twitter Udinese