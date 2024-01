Lovric porta avanti l’Udinese sulla Fiorentina all’intervallo (1-0)

L’Udinese conduce per 1-0 sulla Fiorentina al Franchi dopo i primi quarantacinque minuti. La gara si sblocca dopo appena 10′ con un letale contropiede dell’Udinese finalizzato da Sandi Lovric: ripartenza avviata dallo stesso centrocampista, che trova Lucca in profondità. Buon lavoro da pivot del centravanti ospite, che libera in campo aperto il numero 4 bianconero, conclusione ad incrociare ben eseguita, che non lascia scampo a Terracciano.

Foto: Instagram Udinese