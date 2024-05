Lovric: “Con Cannavaro si respira un’aria diversa. La sua esperienza può darci tanto”

Il centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric, ospite della cena dei Club del Medio Friuli organizzata dall’AUC a Fagagna, ha parlato, ai microfoni dell’emittente TV12 di Fabio Cannavaro, da pochi giorni diventato il nuovo tecnico del club friulano, e del momento di forma che stanno attraversando i bianconeri. Queste le sue parole:

“L’aria è diversa, molto positiva. Penso che il mister con tutta la sua esperienza può darci tanto in questa situazione. Si vede che ha fiducia e personalità, penso che nella nostra situazione possa darci tanto, ora per le ultime gare abbiamo bisogno di fiducia e ci sta dando tanto in questo senso. Si sente sicuramente il peso della classifica, ma nel gruppo sento consapevolezza della situazione e sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più. Sappiamo l’importanza di finire questa stagione bene, i ragazzi danno tutto e vogliamo risolvere la situazione al meglio”.

Foto: Twitter Udinese