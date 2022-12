Lovren si difende dalle accuse: “Saluto fascista? Vergognatevi! Ho già preparato le denunce”

Dopo essere finito nell’occhio del ciclone per aver intonato, assieme a Marcelo Brozovic, il coro filo-fascista ‘Za Dom Spremni’, intervenuto a Z1 il difensore croato Dejan Lovren si è voluto difendere così dalle accuse: “Da un mese, da quando siamo partiti per il Mondiale, non apro un giornale. So che questa è tutta pressione per me, per il mister e per i compagni, io non ho nemmeno aperto i giornali. Ovviamente tutti mi hanno detto cosa hanno scritto su di me. Il saluto fascista? Vergognatevi! Ho già preparato le denunce. Io rappresento il mio Paese e il mio patriottismo, non invoco mai la violenza e l’odio. Sì, Ero mezzo ubriaco, ma anche felice per un motivo. Sono pronto per il mio Paese! Non posso dirlo? Rappresento il mio Paese e un popolo che potrebbe non avere voce. Se non posso dirlo, chi lo farà?“.

Foto: Instagram Lovren