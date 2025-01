Lovik: “Il Parma è un sogno che si realizza. Il mio idolo? Cannavaro”

Il nuovo acquisto del Parma Mathias Lovik si è presentato in conferenza stampa. A prendere la parola per primo è stato però il direttore sportivo Pederzoli:

“Lovik è un calciatore che conosciamo bene, lo abbiamo seguito a lungo e voluto. E’ giovane ma ha già un’esperienza importante, ha giocato in Serie A norvegese e già in tutte e tre le competizioni europee. Ha caratteristiche tecniche, professionali e umani che siamo sicuro potranno are una grossa mano alla squadra. Siamo contenti di averlo e presentarlo oggi, lo potrete apprezzare presto sul campo”.

Il primo impatto con il Parma: “Per me è un grandissimo onore essere qui in questa società con una storia così importante, è un sogno che si realizza. Sono onorato di poter difendere i colori della squadra. L’impressione è stata positiva, anche se a Genova non è andata come speravamo. L’atmosfera è stata molto positiva, ho apprezzato il supporto dei tifosi. Sicuramente è stato esaltante, mi aspetto una bellissima avventura. A chi mi ispiro? Se dovessi scegliere un difensore indico Cannavaro. Quando ero un ragazzino mi son state regalate due magliette, la prima di Cristiano Ronaldo, che rimane una ispirazione, e la seconda di Cannavaro. Ha giocato anche qui, lo ammiro moltissimo e mi auguro di poterlo rendere fiero”.

Gli obiettivi: “Sicuramente voglio iniziare da imparare l’italiano, oggi avrò la prima. E’ una lingua molto bella, non vedo l’ora di impararla. Non so quanto tempo mi servirà, cercherò di farlo nel modo più rapido possibile. Non voglio parlare aspettative. La Serie A è tra i cinque campionati migliori, il Parma è un grandissimo club. Le mie aspettative sono di dare il mio meglio per la squadra e vincere più partite possibile”.

Sulla Serie A: “La Serie A è sicuramente tra i cinque campionati più importanti, la qualità è molto elevata. Ho giocato anche in Europa, ma la Serie A è sicuramente una bella sfida. Voglio divertirmi, crescere e diventare uno dei grandi del campionato”.

Sul ruolo: “Sono abituato a giocare in diversi ruoli, in Norvegia giocavo nel 3-4-3. Credo il terzino sinistro sia il mio ruolo, ma son pronto in caso di bisogno anche per giocare più avanti”.

Su Pecchia: “Con Pecchia abbiamo iniziato in modo lento e semplice, capisce la necessità iniziale di adattarmi. Mi è chiaro cosa si aspetta di me dentro e fuori dal campo, dopo gli allenamenti abbiamo già iniziato a discutere di temi tattici per capire la posizione migliore per me”.

