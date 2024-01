Lovato, una destinazione ogni ora. Ma il Torino adesso è in chiusura

Speriamo che Matteo Lovato non abbia letto le indiscrezioni (non nostre) delle ultime 24 ore. Perché di sicuro gli sarebbe venuto il mal di testa, lo hanno mandato prima a Torino, subito dopo a Udine e poi a Torino, un quarto d’ora dopo con certezza in Friuli, parlando di accordi e cose del genere. In realtà Lovato era gradito a Juric, che lo conosce bene, ancor prima dell’infortunio a Buongiorno. A maggior ragione adesso che il vice-capitano si è infortunato, l’alternativa sarebbe stata Kumbulla dalla Roma ma Lovato era la prima scelta. E i granata si preparano ad accogliere Lovato: una buona notizia anche il diretto interessato che deve dimenticare la brutta parentesi di Salerno e l’incredibile rimbalzo di notizie delle ultime ore.

Foto: Twitter Salernitana