LOUIS SCHAUB, UNA CARRIERA IN ONORE DEL PADRE

Tra i diversi protagonisti delle gare di ieri nelle Nazionali c’è anche Louis Schaub, autore di una doppietta contro Israele nel 4-2 dell’Austria. Classe ‘94 e trequartista di qualità, Louis è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rapid Vienna dove ha iniziato il suo percorso nel 2007 per poi chiuderlo dopo aver totalizzato ben 160 presenze con la prima squadra nel 2018. Undici lunghi anni con i biancoverdi prima del passaggio al Colonia con cui al primo anno ha vinto la seconda divisione tedesca e ottenuto la conseguente promozione in Bundesliga. Successivamente Schaub è passato in prestito all’Amburgo e poi al Lucerna, prima del ritorno al Colonia avvenuto in questa stagione. Una passione per il calcio che gli è stata trasmessa dal padre Fred, anche lui calciatore professionista in Germania ma deceduto nel 2003 in un incidente automobilistico nel quale anche Louis è rimasto ferito. Una famiglia con il calcio nel sangue: anche la sorella Chiara infatti è una calciatrice professionista. Insomma, Louis Schaub dopo l’ultimo anno in cui non ha brillato nelle due esperienze in prestito ora cerca la sua consacrazione definitiva e chissà che la doppietta di ieri non gli abbia dato una svolta in senso positivo alla sua carriera, da sempre in onore del padre.