Lotta salvezza, Genoa e Salernitana riaprono tutto: i calendari a confronto delle cinque contendenti

Il weekend appena passato è stato avvincente, soprattutto in fondo alla classifica. Le vittorie di Genoa e Salernitana rispettivamente contro Cagliari e Salernitana hanno riaperto la lotta salvezza. Cagliari e Sampdoria ora sono rientrate a tutti gli effetti e dovranno fare punti in queste ultime quattro giornate. Il Venezia appare staccato e le otto sconfitte consecutive non sono un bel biglietto da visita. Di contro i granata e i gli uomini di Blessin sembrano sul pezzo e pronti ad una clamorosa rimonta. Matematicamente sarebbe ancora in corsa lo Spezia, anche se dovrebbe accadere davvero un crollo vertiginoso per vedere i bianchi liguri in B. Vediamo insieme i calendari a confronto delle cinque squadre.

1 maggio: CAGLIARI-Verona; Juventus-VENEZIA; SAMPDORIA-GENOA; Atalanta-SALERNITANA