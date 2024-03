Lotito: “Tudor scelta giusta dal punto di vista tattico e motivazionale”

Inizia ufficialmente oggi l’era di Igor Tudor alla Lazio, con la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore croato. In apertura, il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Era un po’ di tempo che non mi vedevate, almeno non avete crisi d’astinenza. Ho il piacere di essere qui per portare il mio saluto e la presenza. La scelta dell’allenatore è stata ponderata a seguito di un evento imprevisto, ho ritenuto che fosse una scelta giusta per guidare la nostra squadra, perché ha le caratteristiche idonee, sia in termini tatti che di stimolo in un momento in cui la squadra ha avuto delle mancanze legate più per una mancanza di conoscenza dei propri mezzi e di concentrazione. Penso il mister sia la scelta giusta da un punto di vista tattico, sia motivazionale. Non è stata una scelta per tamponare l’emergenza, ma per un progetto nuovo e di rilancio per questa squadra che ha le caratteristiche per mettersi in gioco con tutte, come mi ha confermato il mister. Il nostro rapporto nasce dopo le dimissioni di Sarri, non prima, e dopo una valutazione di altri profili. La mia è una scelta convinta. Ho trovato una persona sana a livello di morale, come me, che non ha retropensieri e che non deve accreditarsi in modo sovrastrutturato, ma lo farà in base a ciò che sarà in grado di dare e portare”.

Foto: Twitter Lazio