Lotito: “Tavares? Un grande colpo da parte della nostra area scouting”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, soffermandosi sull’acquisto di Nuno Tavares, rivelatosi un crack, con 5 assist in questo inizio di campionato.

Queste le sue parole: “Non vorrei legare gli acquisti solo al valore economico. Le nostre scelte sono basate sul valore sportivo, ma anche su quello morale e caratteriale. Abbiamo individuato una serie di giocatori. La Lazio ha un comparto scouting all’avanguardia, che fa uno screening su tutti i giocatori ogni giorno. C’erano alcuni profili, tra cui Tavares, che abbiamo individuato come il migliore per quel ruolo. L’abbiamo fatto per tutti i ruoli e vedrete che anche gli altri calciatori faranno bene, ma hanno bisogno di adattarsi. Per l’atteggiamento che hanno e le potenzialità che hanno, riconosciute insieme, di concerto, faranno bene. Com’è accaduto con Baroni: quando ho scelto Baroni tutti mi hanno contestato. Io faccio il presidente-tifoso e non il tifoso-presidente”.

Sulla rosa: “Io parto da un presupposto, ossia quello di essere convinto di aver allestito una squadra competitiva, di aver creato un clima di passione che sostiene la squadra. Poi speriamo che la squadra continui con questo trend, che mantenga umiltà e spirito di gruppo, in modo da raggiungere i migliori risultati. Poi nel calcio bisogna attendere perché ci sono tanti fattori imponderabili”.

Foto: sito Lazio