Lotito svela: “Ho preso la Lazio perché me lo chiese Berlusconi”

Al TG5 il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ricordato Silvio Berlusconi con un aneddoto particolare. Le sue parole: “Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui (era presidente del consiglio) preoccupato per l’ordine pubblico a Roma. Ricevetti una telefonata un venerdì in cui mi disse che stava partendo per l’America. A quel punto gli chiesi di cosa si trattasse e mi disse ‘Il problema della Lazio’. Era presiedete del consiglio, proprietario del Milan e in quel momento pensava ai problemi di ordine pubblico della città di Roma. A lui piacevano le sfide. Come anche a me. L’ho ascoltato perché per me rappresenta un punto di riferimento sia umanamente sia a livello imprenditoriale”.

Foto: Lotito Twitter Lazio