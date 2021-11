Lotito conferma: “Con Sarri ci vedremo con calma in settimana. Siamo in piena sintonia”

Claudio Lotito, intervistato da Il Messaggero, ha confermato la nostra anticipazione sul rinnovo di Sarri: “Guai a creare allarmi o ansia. Non c’è nessuna fretta, ci vedremo in settimana quando ci sarà tempo, con calma. Ma siamo in piena sintonia”. Il patron biancoceleste ha anche parlato della contestazione dei tifosi della Salernitana: “La riconoscenza è il sentimento dell’attesa: quando poi uno ha ricevuto si dimentica. Io mi sono sempre comportato in modo leale, corretto e trasparente. Probabilmente è stato proprio questo il mio problema. Non aggiungo altro”.

FOTO: Twitter Lazio