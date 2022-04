Lotito su Sarri: “Ho una grande considerazione di Maurizio. I conti si fanno alla fine”

Nel corso del suo intervento a La Presse, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “I conti si fanno alla fine come tutte le cose. Non è certo nemmeno Sarri? E chi lo ha mai detto che non è certo. La contentezza si esplicita quando si raggiunge un traguardo, adesso è ancora prematuro, fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. E’ un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo. Questo non si discute La vicenda Acerbi? Si è chiarito che se uno è sotto pressione ha reazioni isteriche”.

FOTO: Twitter Lazio