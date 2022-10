Lotito su Milinkovic-Savic: “Ogni mese il prezzo sale, ora vale 120 milioni e non più 100”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Messaggero, dove ha fatto un passaggio sul mercato in uscita, e dell’interesse della Juve per Milinkovic-Savic, che già a gennaio vorrebbe ingaggiare il serbo.

Queste le sue parole: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”.

Foto: twitter Lazio