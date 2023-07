Lotito su Milinkovic-Savic: “Non lo cederei, ma per un contratto serve la volontà di tutte le parti”

Claudio Lotito ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tra i temi c’è la questione Milinkovic Savic. Ecco le sue parole: “Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti. Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. Si dà troppa importanza al denaro, trascurando l’uomo”.

Foto: Lotito Lazio twitter