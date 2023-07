Lotito su Milinkovic: “Gli avevo offerto il rinnovo a una cifra blu, ma lui cercava qualcosa di nuovo”

Claudio Lotito torna a parlare di Milinkovic-Savic: “Gli avevo offerto il rinnovo a una cifra blu. È arrivato il suo procuratore – aggiunge il presidente della Lazio al Corriere dello Sport – e m’ha detto che l’Arabia garantiva 20 milioni l’anno, 18 netti già tassati. Il giocatore m’ha confessato che cercava qualcosa di nuovo”. Poi Lotito parla anche della trattativa: “Quando mi hanno spiegato che c’erano 15 milioni per la Lazio ho risposto che 15 o zero – dice Lotito – per me era lo stesso e che gli avrei fatto fare tanti giri di campo a Formello. Quindici sono diventati venti, poi trenta, infine quaranta”. Il numero uno biancoceleste conclude così: “Al calcio italiano non mancano i giocatori, ma i presidenti. Manca la competenza al vertice”.

Foto: sito Lazio