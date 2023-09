Lotito: “Stadio? Stiamo lavorando. Il Flaminio è una delle ipotesi”

Intercettato ai microfoni di Radio Roma Sound fm90, il patron della Lazio Claudio Lotito si è soffermato su più temi, soprattutto per ciò che riguarda il nuovo stadio biancoceleste. Ecco le sue parole:

“Stiamo lavorando per dare alla Lazio e alla collettività uno stadio. Vedrete che poi alla fine col tempo, spero il più breve possibile, possiamo in qualche maniera dare delle risposte. Dobbiamo sicuramente avere lo stadio di proprietà. La Roma?L’approccio è sbagliato, qui non c’è chi arriva prima ma c’è l problema di risolvere questa vicenda. Noi vogliamo risolvere il problema nel modo migliore per avere una struttura che sia la casa dei laziali, dove i tifosi biancocelesti siano contenti di poterci andare e la rispettano perché la considerano casa propria. Il Flaminio è una delle ipotesi su cui stiamo lavorando”.

Foto: Twitter Lazio