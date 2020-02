Lotito: “Sono in tanti a tifare per noi. Inzaghi? Simone ha capito tante cose ed è migliorato molto in questi anni insieme”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito – intervistato da Il Messaggero – ha parlato del momento in casa biancoceleste.

“Le telefonate ricevute in questi giorni sono tantissime da laziali, ma molte da non laziali. Ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l’Inter. Tifano per noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter. Sono in tanti a tifare per noi. Inzaghi. Simone ha capito tante cose ed è molto migliorato in questi anni insieme: ha capito che per andare avanti così, serviva coinvolgere di più ogni pezzo della nostra rosa. L’ha fatto, in particolare in questa stagione, e i risultati si vedono. Tutti si sentono importanti ed indispensabili”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio