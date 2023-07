Lotito: “Siamo arrivati secondi e non grazie alla penalizzazione della Juve. Con Sarri c’è armonia”

Claudio Lotito alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ultimo campionato. Ecco le sue parole: “Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza. Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo? E non perché la Juve è stata penalizzata, lo saremmo stati lo stesso, anche se avessero avuto quei dieci punti in più. Dicevano che saremmo arrivati noni, decimi…”.

Foto: twitter Lazio