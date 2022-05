Lotito: “Sarri? Resta, mai messa in dubbio la sua permanenza”

Maurizio Sarri, dando credito alle parole pronunciate da Claudio Lotito ai microfoni di Rai Sport, sarà ancora l’allenatore della Lazio: “Ha un contratto che non scade quest’anno, nessuno ha mai messo in dubbio la sua permanenza. C’è una grande stima professionale, per la sua dedizione al calcio. Vive di calcio, si nutre di calcio, ventiquattro ore su ventiquattro: è un elemento positivo, fa crescere i nostri giocatori e li responsabilizza al fine del raggiungimento dei risultati“.

Foto: Twitter Lazio