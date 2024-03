Lotito: “Sarri è stato tradito dal comportamento di qualcuno all’interno del gruppo”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista al TG1 dopo le recenti evoluzioni che hanno portato alle dimissioni di Maurizio Sarri. “Non era nell’aria, un fulmine a cielo sereno, stavo in commissione finanze quando qualcuno mi ha detto “stai esonerando Sarri”. “Io?”. È stato tradito da alcuni comportamenti di alcune persone, c’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo. Una squadra che batte il Bayern Monaco e poi perde con l’Udinese… fatevi una domanda e datevi una risposta. Il nuovo allenatore? Proseguiremo con Martusciello. Il nome del nuovo allenatore? Non siamo Rischiatutto, questa squadra penso abbia bisogno di un allenatore che nello stesso utilizzi bastone e carota. Oggi la squadra è arbitra di se stessa, non ha alibi o possibilità di scaricare su qualcuno le proprie responsabilità”. A Lotito chiediamo: chi è il responsabile del gruppo?

