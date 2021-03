Lotito risponde al padre di Inzaghi: “Rinnovo? Nulla da dire, non entro in dinamiche mediatiche”

Continua a tenere banco in casa Lazio la questione relativa al rinnovo di Simone Inzaghi. Dopo che nella mattinata di ieri, il padre del tecnico, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli aveva affermato che il figlio stimasse la squadra e la città di Napoli, e che i tempi del presidente Claudio Lotito fossero lunghi, è arrivata in mattinata la risposta del patron dei biancocelesti. Così infatti Lotito ha commentato la vicenda ai microfoni della stessa emittente radiofonica: “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Io non entro in dinamiche mediatiche e non ho nulla da rispondergli. Il rinnovo di Inzaghi? Nulla da dire”.

Foto: Imagephotoagency