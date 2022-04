Lotito risponde ai tifosi sul caro biglietti: “Non sareste venuti lo stesso, anche a prezzi bassi stadio vuoto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto alla protesta degli ultras biancocelesti in merito al caro biglietti contro il Milan, con la decisione di disertare la partita.

Il presidente, tramite “Il Messaggero”, ha così risposto: “Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto. A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi sinora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto. Il caro biglietti era previsto da inizio anno, succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d’Italia per i costi da botteghino. Inoltre, in passato ho fatto promozioni a prezzi bassi in altre partite. Ho fatto tante volte dei passi indietro, tante iniziative. Quando ho fatto le promozioni con Venezia, Sassuolo e Torino, con 20-25mila paganti non sono nemmeno riuscito a ripagare le spese dell’incontro. Quindi di cosa parliamo”.

Foto: Twitter Lazio