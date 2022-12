Lotito: “Rinnovo Romero? Tutto ok. Ma non ho avuto un attimo di tempo”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a Il Messaggero, dove ha confermato il rinnovo di Luka Romero, che si è messo in luce fino alla sosta e che è ormai imminente alla firma per il rinnovo.

Queste le sue parole: “Il rinnovo di Luka sino al 2026? E’ tutto ok, ma non ho avuto un attimo di tempo”.

Foto: twitter Lazio