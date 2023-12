Lotito: “Quella volta che Mourinho mi disse “che c… ti guardi?”. Io gli risposi…”

Intervenuto nel podcast dei ‘The Journalai’, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha svelato un particolare retroscena sul derby vinto lo scorso 19 marzo, riguardante l’allenatore della Roma José Mourinho e il difensore giallorosso Gianluca Mancini: “Io stavo passando nel tunnel sotto l’Olimpico e c’era un giocatore della Roma che era completamente nudo per il corridoio. La partita era Lazio-Roma (19/03/2023, ndr), quindi eravamo a casa nostra. Questo giocatore inveiva contro uno della Lazio, io mi sono fermato per capire cosa stesse accadendo, è uscito Mourinho e mi ha detto: ‘Che c***o ti guardi?’. Io gli ho risposto: ‘Scusi? Scusi? Io sono il presidente Lotito, porta rispetto! Tu sei un dipendente e sei un ospite!’. A quel punto è intervenuto anche il giocatore nudo (alla domanda se fosse Mancini annuisce ridendo, ndr), gli ho detto che avrei chiamato la Procura Federale e sono scappati. Le regole sono fondamentali nella vita. Io non ho paura di nessuno, sono abituato a fare rispettare le regole, sono io il primo a rispettarle e che cerca di fare delle rinunce”.

Foto: Lotito Twitter Lazio