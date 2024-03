Lotito: “Possiamo scrivere una pagina della storia della Lazio”. E sul dossieraggio…

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Oggi andrà in scena una pagina importante della storia sportiva della Lazio, vogliamo ricompensare l’affetto e la passione che tutti i giorni mostrano i nostri tifosi. Spero che la squadra scenda in campo con la giusta ferocia agonistica per dare soddisfazione ai tifosi e per scrivere una pagina importante della storia della Lazio”.

Sulla vicenda dossieraggio: “La Lazio non c’entra nulla in tutta questa vicenda. E nemmeno io c’entro. Oggi ho fatto un comunicato ufficiale per diffidare da utilizzare il mio nome in questa vicenda: lo usano perché faccio audience, ma non ho nemmeno la conoscenza dei fatti. Sono stato chiamato per sapere se conoscessi alcune persone presenti in questa vicenda. Ma non sono a conoscenza di nulla, né ho mai trattato nulla. Il primo che accosta il mio nome a questa vicenda subirà le conseguenze preposte dalla legge”.

Foto: Twitter Lazio