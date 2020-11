Lotito: “Positivo non vuol dire essere contagioso”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una intervista a La Repubblica, ha parlato della tiritera dei tamponi in casa biancoceleste, attaccando Cairo per le accuse e facendo alcuni paragoni “osè” sul Covid.

Queste alcune sue dichiarazioni: “Ci stanno a fà il gioco delle tre carte. La gente ci odia, per quello ci attacca. Cairo? E’ tra quelli. Anche Tare è positivo, ma essere positivo non vuol dire essere contagioso. Oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano”.

Così continua il presidente della Lazio: sulla scelta della clinica ad Avellino: “Prima ho chiesto allo Spallanzani, ma mi hanno detto che non era il caso. Poi c’era il Campus biomedico, che era vicino a Trigoria ed era l’unico nel Lazio, se lo immagina la gente in fila e noi che passiamo avanti? Quando ho chiesto per la Salernitana mi hanno detto che c’era il centro di Taccone ad Avellino, uno dei pochi convenzionati con la Regione Campania. E abbiamo scelto lui anche per la Lazio”.

