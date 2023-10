Lotito: “Offerte dall’Arabia per Immobile? Non ne so nulla, non vogliamo venderlo. Milinkovic mi ha chiesto di essere ceduto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando anche di Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

“Io non so nulla dell’Arabia, nessuno mi ha mai chiesto niente e io non ho avuto nemmeno il sentore di possibili interessamenti. Il problema di Ciro non ce lo siamo mai posto. Lui si è sfogato più con alcuni tifosi, non con la Lazio. Non abbiamo intenzione di cederlo”.

“Milinkovic? Non era sul mercato, ma in scadenza e, nonostante la nostra offerta di rinnovo, mi ha chiesto il permesso di andare. Io che avrei dovuto fare? Perdere il giocatore a zero?”.

