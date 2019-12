Lotito: “Nel calcio vince il gruppo, il lavoro di Tare ha aggiunto valore a questa squadra”

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di RTV Time per analizzare lo splendido momento di forma dei biancocelesti, reduci da 8 successi di fila in campionato e dalla vittoria della Supercoppa italiana. Il numero uno si è concentrato sui meriti di Igli Tare, ds del club: “Mi ero reso conto subito che aveva delle buone capacità manageriali e che sarebbe migliorato con il tempo, ma non dobbiamo dimenticare che nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Sento dire che è merito di Lotito. Il merito è anche di Tare, il merito è dell’allenatore. Quando la Lazio perde la colpa è mia anche se non scendo in campo perché significa che non ho creato le condizioni affinché la squadra vinca. Il calcio è forza di gruppo e si applica sempre la regola del gruppo. In quest’ottica, Igli Tare è una persona che ha aggiunto valore all’interno di questo gruppo“.

Foto: Twitter Lazio